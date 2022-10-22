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Учебный корабль «Смольный» прибыл на Северный флот

Учебный корабль «Смольный» прибыл на Северный флот

Во время арктического перехода курсанты получили опыт действия при неблагоприятных гидрометеорологических условиях при сильном ветре и волнении моря до 6 баллов.

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