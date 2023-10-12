«Заоблачная сотня»: Надолго ли рубль свалился в крутое пике?

Есть подозрения, что до Нового года нацвалюта может упасть еще ниже, чем сейчас Андрей Захарченко Фото: Олег Елков/ТАСС Материал комментируют: Иван Родионов «Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля.