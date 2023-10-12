БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Заоблачная сотня»: Надолго ли рубль свалился в крутое пике?

«Заоблачная сотня»: Надолго ли рубль свалился в крутое пике?

Есть подозрения, что до Нового года нацвалюта может упасть еще ниже, чем сейчас Андрей Захарченко Фото: Олег Елков/ТАСС Материал комментируют: Иван Родионов «Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
самый точный и честный анализ - пока у власти будут последователи Собчака и Гайдара ни о каком улучшении уровня жизни можно не мечтать. Причём всё это было задолго до СВО
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