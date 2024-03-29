В Самаре ОАО "Завод ПродМаш" планирует наладить производство прессованного настила

Проект будет вынесен на общественное обсуждение 2 апреля.ОАО «Завод Продмаш» является одним из основных производителей металлоконструкций для федеральных и региональных проектов в дорожной сфере, промышленного строительства и городской инфраструктуры, а также энергетики и агропромышленного комплекса.
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