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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салаха в аэропорту встретили 25 000 фанатов «Трабзонспора»: «Невероятно! Я никогда не видел ничего подобного»

Тысячи болельщиков « Трабзонспора » встретили новичка клуба  Мохамеда Салаха . Сегодня днем 34-летний экс-вингер « Ливерпуля » прилетел в Стамбул, прошел медосмотр и к вечеру прилетел в Трабзон.

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