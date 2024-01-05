Медвежий угол
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Медвежий угол

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Возмездие за Волынскую резню: поляки благодарят Россию за уничтожение музея Шухевича

Возмездие за Волынскую резню: поляки благодарят Россию за уничтожение музея Шухевича

Поляки отреагировали бурно на новость о пожаре во львовском музее одного из основателей ОУН* Романа Шухевича, в комментариях они благодарят Россию и президента Владимира Путина, считая это возмездием за Волынскую резню.

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