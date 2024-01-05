Поляки отреагировали бурно на новость о пожаре во львовском музее одного из основателей ОУН* Романа Шухевича, в комментариях они благодарят Россию и президента Владимира Путина, считая это возмездием за Волынскую резню.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Надеюсь, такого будет больше» – израильский офицер похвалил ВСУ за удары по Белгороду
- Русский выпустил чистый заряд энергии в "чердачок" зазнавшегося мигранта, да так, что искры из глаз посыпались
- «У нас в РФ может начаться гражданская война с мигрантами. ⚔️ Так как они беспределят конкретно». Крик души парня Z.
Свежие комментарии