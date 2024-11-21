Что мы здесь наблюдаем? Если иностранные шевроны, скорее всего, никого не удивят, то присутствие шеврона 756-го гвардейского полка Железнодорожных войск Вооруженных сил Украины на передовой — это что-то новое.
Интересные открытия относительно Вооруженных сил Украины после зачистки позиций в Курской области
Комментарии
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Tatyana Fedotova
Лучше перестаньте писать разную хрень. Цыплят по осени считают. Украинцы очень мотивированы в своей ненависти к нам, что лучше думайте как усилить ПВО и охрану важных объектов по всей территории России. Потому что бить будут всем и по всему, диверсии будут везде. Вот о чем нужно беспокоится и к чему готовится. И купить не удастся. Уже покупали, покупали, а америкосы на раз перекупили. Дружбу не купишь. Деньги на ветер
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TF
Tatyana Fedotova
Надо было не Украину умасливать, задабривать, а сделать жизнь внутри России такой, чтобы все вокруг обзавидовались. Как нас Запад развалил? Красивой и богатой жизнью на Западе. И их можно развалить и победить только так. Будет у нас житься лучше для своих, значит мы победим этот долбанный Запад, а нет, значит хана с такой идиотской политикой задабривания чужих за счёт обирания своих. Хорошо в России живут только тем, что вылезли в 90-е на верх. Дети и внуки бандитов, мошенников, Интер девочек.
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