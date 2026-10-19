Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии отстранил нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду от матчей национальной команды на 30 дней и назначил ему штраф в размере 255 евро (более 23 773 рублей).
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