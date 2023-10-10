Сегодня Венецианская комиссия опубликовала заключение по поправкам к Избирательному кодексу Молдовы и другим соответствующим законам о неправомочности лиц, принадлежащих к политическим партиям, признанным неконституционными.
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