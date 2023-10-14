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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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После ДТП на остановке в центре Барнаула возбудили уголовное дело

После ДТП на остановке в центре Барнаула возбудили уголовное дело

В отношении водителя избрали меру пресечения Уголовное дело возбудили из-за ДТП на автобусной остановке в центре Барнаула, в котором погиб один человек и пятеро пострадали, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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