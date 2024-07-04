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Политолог Блохин: крах левых говорит о глубочайшем кризисе в Европе

Политолог Блохин: крах левых говорит о глубочайшем кризисе в Европе

Триумф правых партий во Франции и других странах Европы связан с непопулярными решениями политических элит Старого Света, о чем Пятому каналу рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

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