Захарова: покушение на Путина готовили на деньги США

РИА Новости/Александр Казаков Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале о том, что покушение на Владимира Путина, в подготовке которого 13 июля признался глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, готовилось на деньги США.