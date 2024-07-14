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Захарова: покушение на Путина готовили на деньги США

Захарова: покушение на Путина готовили на деньги США

РИА Новости/Александр Казаков Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале о том, что покушение на Владимира Путина, в подготовке которого 13 июля признался глава ГУР Украины Кирилл Буданов*, готовилось на деньги США.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Таки Владимир Владимирович не раз говорил, что на него покушались десятки раз!
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