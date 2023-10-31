В Астраханской области дружинникам собираются повысить выплаты

Главам муниципалитетов поручено решить вопрос с финансированием и компенсациями для добровольцев. Такое поручение дал губернатор Игорь Бабушкин на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Астраханской области.
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