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Эксперт Самбурский пояснил, как поставить моббера на место и сохранить лицо

Эксперт Самбурский пояснил, как поставить моббера на место и сохранить лицо

Он добавил, что моббинг бывает горизонтальным — со стороны коллег, и вертикальным — от начальства. Попытки босса выжить неугодного сотрудника обычно связаны со страхом, а коллектив устраивает выволочку по разным причинам.

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