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Спасибо за Русское Нет

Спасибо за Русское Нет

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Комментарии
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Александр Салтановский
Да не с бубном, а хотя бы минимум каких то эмоций выражать, а не монотонно бубнить себе под нос!
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9 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Я. уже Вам ответил. Могу повторить. Слышит только тот кто хочет слышать! До остальных не докричишься, хоть оборись!
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9 час.
Игорь Кузнецов
Заявить твёрдое &quot;Нет&quot; в то время на заседании в ООН - показать решимость России перестать &quot;слепо следовать&quot; за США. И памят о дипломате в Сербии это подтверждение что сохраняются наши отношения несмотря на 90-е годы правления либероидов в России.
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1 час.
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