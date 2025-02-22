Спасибо за Русское Нет

Александр Салтановский Да не с бубном, а хотя бы минимум каких то эмоций выражать, а не монотонно бубнить себе под нос!

ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ Я. уже Вам ответил. Могу повторить. Слышит только тот кто хочет слышать! До остальных не докричишься, хоть оборись!