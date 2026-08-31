ИТ-рынок России вернётся к двузначному росту в 2028 году

ИТ-рынок России не покажет устойчивый рост выше 10% до 2028 года, прогнозируют эксперты. Искусственный интеллект останется главным драйвером, среднегодовой рост сегмента ИИ-решений и услуг — 21%.
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