Грузия в первом квартале заработала на туризме рекордные $807 млн

Доходы Грузии от туристической отрасли по итогам первого квартала составили $807,7 млн. Это на 36,9% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года, пишет ТАСС со ссылкой на Национальную администрацию туризма республики.
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