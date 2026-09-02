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Царьград

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Минобрнауки России: число поступивших в вузы превысило 1 миллион

Минобрнауки России: число поступивших в вузы превысило 1 миллион

В этом году количество зачисленных студентов в российские вузы превысило 1 миллион. Министерство науки и высшего образования сообщает, что более 618 тыс.

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