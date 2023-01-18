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Какой танк хочет создать Китай в ближайшие годы

Какой танк хочет создать Китай в ближайшие годы

﻿﻿Интересные рендеры китайского легкого танка показали китайские СМИ. Прежде всего, это очередная разработка китайской государственной компании Norinco, выпускающей различные виды оружия.

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