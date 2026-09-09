Министр Кравцов запустил проекты для прививания традиций детям

В детсадах России стартовали проекты «Орлята-дошколята» и «Добрые игры», направленные на воспитание традиционных ценностей у детей.
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