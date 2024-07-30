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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-любовница Уокера о том, что суд отклонил ее финансовые требования к защитнику «Сити»: «Я преданная мать-одиночка. У моих детей не будет того же, что у их сводных братьев и сестер, но я сосредоточусь на обеспечении им будущего»

Модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен, воспитывающая от Уокера сына и дочь, обратилась в суд, чтобы взыскать с защитника «Манчестер Сити» более 356 тыс.

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