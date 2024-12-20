Теперь это уже не скрывают. Производитель iPhone пытается выкупить у Renault часть Nissan, а власти Японии поддерживают слияние Honda и Nissan

События вокруг Nissan разворачиваются очень быстро: компания Foxconn, которая является контрактным производителем iPhone, всерьез настроена купить, как минимум, долю в проблемном производителе, о чем пишет Reuters.
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