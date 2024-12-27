Олаф Шольц готовится к выборам: курс на переизбрание в феврале 2024 года

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании переизбраться на пост главы правительства. Ссылаясь на свой опыт и решительность, он призывает граждан Германии тщательно обдумать свой выбор на предстоящих выборах 23 февраля 2024 года.