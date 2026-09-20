Прогноз погоды в Крыму на 20 сентября ⛅️ В Симферополе +24 и малооблачно В Севастополе +25 и малооблачно В Евпатории +26 и малооблачно В Черноморском +25 и малооблачно В Джанкое +26 и облачно с прояснениями В Ялте +25 и облачно с прояснениями В Алуште +25 и облачно с прояснениями В Керчи +25 и солнечно В Армянске +27 и малооблачно В Красноперекопске +26 и малооблачно В Бахчисарае +25 и малооблачно В Феодосии +25 и солнечно В Судаке +26 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.