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Как клещ стал виновником неожиданной болезни автора «Угонщицы»

В мире музыки и шоу-бизнеса всегда случаются неожиданные повороты. Так произошло и с Виктором Чайкой — автором знаменитой песни «Угонщица», которая стала хитом в репертуаре Ирины Аллегровой.

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