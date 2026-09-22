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Переговоры или блеф? Что Зеленский привёз Трампу после разговора с главой ЦРУ

Переговоры или блеф? Что Зеленский привёз Трампу после разговора с главой ЦРУ

Накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН, Владимира Зеленского «прощупало» ЦРУ.

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