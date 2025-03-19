Бийчан попросили не развешивать одежду на мусорных баках

Вещи в хорошем состоянии рекомендовали отдавать в специальные организации Одежда на контейнерной площадке / Фото: "Спецобслуживание плюс" В Бийске жителей попросили не оставлять на контейнерных площадках одежду для малоимущих.
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