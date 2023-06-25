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Экс-хавбек «Спартака» и «Динамо» Гаврилов выписан из больницы после инсульта 

Бывший футболист перенес инсульт и операцию. В настоящее время он находится в одном из реабилитационных центров Москвы, сообщил Новости комитета ветеранов «Спартака» Александр Хаджи.

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