Заработные платы российских дальнобойщиков растут рекордными темпами. Как пишет Комсомольская правда, средняя медианная зарплата водителей большегрузов увеличилась на 74% по сравнению с прошлым годом и достигла отметки в 131 тыс.
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