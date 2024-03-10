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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Порье никогда не проигрывал в UFC два раза подряд. За 30 боев у него семь поражений

На UFC 299 в Майами Дастин Порье во втором раунде нокаутировал Бенуа Сен-Дени. Последний раз Порье проигрывал в июле-2023 Джастину Гейджи.

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