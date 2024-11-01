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Царьград

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Пугачёва напомнила о себе после слов "светской львицы" о Галкине*: "Столичная тусовка" намекнула на последний пост

Пугачёва напомнила о себе после слов "светской львицы" о Галкине*: "Столичная тусовка" намекнула на последний пост

Пугачёва напомнила о себе после слов "светской львицы" о Галкине* и детях. "Столичная тусовка" тоже намекнула Алёне Кравец на последний пост "примадонны" в соцсетях.

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