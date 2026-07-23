В Вилегодском округе появится современный пчеловодческий комплекс с центром агротуризма

Инвестиционный проект ООО «Пчелка» на 15 млн рублей рассчитан до 2030 года и предполагает создание турбазы в деревне ДьяконовоИнициатива, которую представила глава округа Оксана Аникиева на совещании с зампредом правительства Дмитрием Рожиным, включает строительство зимовника, котельной, апидомика, музея и посадку садов.