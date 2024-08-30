Владимир Гутенев: Комитет по промышленности и торговле рассмотрит осенью финансирование нацпроектов при планировании бюджета Редакторская колонкаКомитет Госдумы по промышленности и торговле при планировании бюджета и выделении средств на нацпроекты уделит внимание эффективному использованию имеющихся финансовых и кадровых ресурсов.
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