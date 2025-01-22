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В ГД предложили поднять студентам стипендию до уровня прожиточного минимума

В ГД предложили поднять студентам стипендию до уровня прожиточного минимума

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что представит законопроект, который предлагает установить минимальный размер стипендии для студентов-бюджетников на уровне прожиточного минимума.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Чья преступная деятельность удерживала размер стипендии ниже прожиточного минимума? Где там наш активный СК?
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3 час.

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