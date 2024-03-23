Баннеры скорби появились в Барнауле после теракта в Подмосковье

В результате нападения на "Крокус Сити Холл" погибли более 60 человек Фото: "Инцидент Барнаул", "В курсе 22" На цифровых баннерах в Барнауле утром 23 марта стали появляться слова солидарности в скорби по погибшим и пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном городе Красногорске.