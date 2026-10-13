Эксперт объяснил «математику» проката фильмов в России

Экономия средств на производстве большого кино - приоритет для индустрии в России. Об этом RT на условиях анонимности рассказал эксперт по экономике платформ.
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