Лед тронулся, господа: в Россию семьями повалили жители Запада, которым надоели новые ценности и русофобия

Нина Попова

Вы зачем рекламируете этого канадца? Есть нормальные переселенцы, но вот этот канадец, австралийцы и еще показывали семью из США, которые коз выращивают, вы что не видите, что они из себя представляют? Эти чужеземцы едут только чтобы земли побольше урвать. Селятся уединенно, детей в дет.сад и школу не отдают. Они не собираются ассимилироваться и принимать российский образ жизни. Зачем нам тупые, необразованные граждане? Этот Аренд вообще заявил, что неправда, что русам более 7 тыс. лет. На Масленицу их звали, не пошли. В России полно фермеров, которые сами организовали свое хозяйство, вот их и рекламируйте. А эти чужестранцы не лучше азиатов. Пора прекращать эту привычку целовать в зад иностранцев.