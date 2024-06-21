БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лед тронулся, господа: в Россию семьями повалили жители Запада, которым надоели новые ценности и русофобия

Лед тронулся, господа: в Россию семьями повалили жители Запада, которым надоели новые ценности и русофобия

В Россию массово переезжают семьи с Запада. Многие граждане США, Канады, Великобритании и других стран осознали, что «ценности», которые прочно укоренились на их родине, им не подходят.

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Комментарии
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Нина Попова
Вы зачем рекламируете этого канадца? Есть нормальные переселенцы, но вот этот канадец, австралийцы и еще показывали семью из США, которые коз выращивают, вы что не видите, что они из себя представляют? Эти чужеземцы едут только чтобы земли побольше урвать. Селятся уединенно, детей в дет.сад и школу не отдают. Они не собираются ассимилироваться и принимать российский образ жизни. Зачем нам тупые, необразованные граждане? Этот Аренд вообще заявил, что неправда, что русам более 7 тыс. лет. На Масленицу их звали, не пошли. В России полно фермеров, которые сами организовали свое хозяйство, вот их и рекламируйте. А эти чужестранцы не лучше азиатов. Пора прекращать эту привычку целовать в зад иностранцев.
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19 час.
Narvalroz Евгений
Массово - это когда десятками тысяч едут.
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13 час.

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