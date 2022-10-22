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Осеннее лечо на костре: оригинальный рецепт от повара Чабы Бакоша

Осеннее лечо на костре: оригинальный рецепт от повара Чабы Бакоша

рецепты Как приготовить лечо на костре © pixabay.com Постоянный эксперт программы «Ранок Вдома» на телеканале «Дом», кулинар Чаба Бакош в новом выпуске шоу рассказал, как за минимальное время приготовить вкусное лечо на костре для большой компании.

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