Осеннее лечо на костре: оригинальный рецепт от повара Чабы Бакоша

рецепты Как приготовить лечо на костре © pixabay.com Постоянный эксперт программы «Ранок Вдома» на телеканале «Дом», кулинар Чаба Бакош в новом выпуске шоу рассказал, как за минимальное время приготовить вкусное лечо на костре для большой компании.