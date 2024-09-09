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Свидетели подтвердили причастность умершего Котельникова к крупной растрате

Свидетели подтвердили причастность умершего Котельникова к крупной растрате

Свидетели подтвердили, что бизнесмен Игорь Котельников причастен к особо крупной растрате средств. Она связана с делом о поставке некачественных сухпайков для ВС РФ, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

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