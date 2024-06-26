Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Совершенно верно. В Дагестане уже давно правит радикальный ислам. Надо было душить в зародыше, а не доводить ситуацию..."Нас ведут по лож...
  • Георгий Михалев
    Надо было и уши обрезать.В екатеринбургско...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот такие и крышуют пришлых за мзду.... Переселять в анклавы таких с семьями и посмотрим как он запоет с такими сосед...Ненависть к мигра...

Снайпер выстрелом из винтовки ВСС сбил украинский ударный дрон

Снайпер выстрелом из винтовки ВСС сбил украинский ударный дрон

Снайпер из арктического соединения группировки войск «Днепр» выстрелом из винтовки ВСС уничтожил на лету украинский ударный дрон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх