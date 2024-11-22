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FAZ: Германия разработала секретный план по подготовке к войне с Россией

FAZ: Германия разработала секретный план по подготовке к войне с Россией

Германия разработала секретный 1000-страничный "Оперативный план Германии" по подготовке к возможному крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Детали плана: Напасть на Россию. Через 20 минут констатировать гибель 95% населения. Подписать капитуляцию. Выжившим начать разгребать радиоактивный шлак на месте бывших городов и баз нато.
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