FAZ: Германия разработала секретный план по подготовке к войне с Россией

Детали плана: Напасть на Россию. Через 20 минут констатировать гибель 95% населения. Подписать капитуляцию. Выжившим начать разгребать радиоактивный шлак на месте бывших городов и баз нато.

Александр Ширай

Южное полушарие, включая Австралию и Н.Зеландию выживет... ЮАР, Бразилия, Аргентина... , та же Индонезия, да и Индусы, закалённые в их "священном" Ганге...