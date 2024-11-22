Германия разработала секретный 1000-страничный "Оперативный план Германии" по подготовке к возможному крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией.
FAZ: Германия разработала секретный план по подготовке к войне с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
Детали плана: Напасть на Россию. Через 20 минут констатировать гибель 95% населения. Подписать капитуляцию. Выжившим начать разгребать радиоактивный шлак на месте бывших городов и баз нато.
Ответить
9 час.
Александр Ширай
Южное полушарие, включая Австралию и Н.Зеландию выживет... ЮАР, Бразилия, Аргентина... , та же Индонезия, да и Индусы, закалённые в их "священном" Ганге...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии