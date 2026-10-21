🫁 От бронхита до дыхательной недостаточности: чем опасны вейпы Главный внештатный специалист психиатр‑нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко заявила, что электронные средства доставки никотина, в том числе вейпы, не являются безопасными.
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