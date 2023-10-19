Победа в суде в пользу кандидата, не допущенного к избирательной гонке

Решение Избирательного совета Муниципального избирательного округа Кишинев, которым Андрей Доникэ, кандидат от Движения "Сперанца-Надежда", не был допущен к избирательной гонке на должность примара столицы, было аннулировано Кишиневским судом, штаб-квартира Рышкановка.
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