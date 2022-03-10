Видеотрансляция матча «Барселона» – «Галатасарай» начнется в 23:00. Текстовый онлайн будет

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» принимает «Галатасарай». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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