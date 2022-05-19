В Приморском крае местной жительнице предъявлено обвинение в повреждении памятника Рихарду Зорге

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение 39-летней местной жительнице в повреждении памятника Рихарду Зорге, то есть в совершении преступления, предусмотренного п.
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