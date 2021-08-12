Южноуральцам рассказали о механизме «Мобильный избиратель»

Он позволяет проголосовать на любом удобном избирательном участке. Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» необходимо обратиться в МФЦ, территориальную избирательную комиссию или отправить заявление через портал «Госуслуги».
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