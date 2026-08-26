Пакистан: 14 новорожденных погибли в больнице Пакистанского института медицинских наук (PIMS) в Исламабаде по состоянию на утро из-за пожара на третьем этаже отделения здоровья матери и ребенка, вызванного взрывом компрессора кондиционера; пожар был потушен.
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