Пакистан: 14 новорожденных погибли в больнице Пакистанского института медицинских наук (PIMS) в Исламабаде по состоянию на утро из-за пожара на третьем этаже отделения здоровья матери и ребенка, вызванного взрывом компрессора кондиционера; пожар был потушен.