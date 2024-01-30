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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

А ты не забыл про фликер?

А ты не забыл про фликер?

Согласно требованиям правил дорожного движения, в частности пункта 17.1, ´при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом (элементами)´.

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