А ты не забыл про фликер?

Согласно требованиям правил дорожного движения, в частности пункта 17.1, ´при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом (элементами)´.
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