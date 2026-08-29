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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель клуба с Востока: «У «Гриззлис» будет непростой год, но Кэмерон Бузер станет их светлым пятном и заберет награду «Лучшего новичка»

Один из руководителей клуба Восточной конференции верит в новичка Кэмерона Бузера, несмотря на то, что ему предстоит играть за находящийся в процессе перестройки « Мемфис ».

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