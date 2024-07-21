На заводе Tesla в Берлине похитили 65 тысяч кружек

Руководство предприятия подумывает о том, чтобы прекратить снабжать завод столовыми приборами. Выступая на недавнем собрании персонала глава берлинской Гигафабрики Tesla Андре Тириг заявил, что с момента открытия завода в 2022 году на нем пропало 65 тысяч кофейных кружек.
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