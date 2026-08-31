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Царьград

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Самое опасное комнатное растение: Биолог призвал убирать его как можно выше

Самое опасное комнатное растение: Биолог призвал убирать его как можно выше

Биолог назвал самое опасное для человека комнатное растение и призвал убирать его как можно выше. Иначе риски могут быть очень высоки – вплоть до экстренной госпитализации.

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